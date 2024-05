TV Maricá: emissora pública do município vai ao ar nesta sexta (10)

Aconteceu na tarde desta quinta-feira (09) a estreia oficial da "TV Maricá", emissora pública do município que vai ao ar nesta sexta (10), às 13h, através do canal no YouTube. Em cerimônia realizada no Cine Henfil, no Centro da cidade, a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) lançou o projeto, que conta, a partir da estreia, dois telejornais diários, além de outras atrações produzidas na cidade.

Segundo a Prefeitura, o canal vem sendo desenvolvido há cerca de quatro anos. Sob o slogan "Aqui a notícia somos nós", a emissora começa com quatro atrações fixas na programação. Em conversa com O SÃO GONÇALO, o prefeito Fabiano Horta enfatizou a ideia de usar o meio como um elemento de formação cidadã para a população do município.

"A TV pública é um grande instrumento de informação coletiva, de formação da cidadania. A gente quer que a TV Maricá ganhe essa forma de muita vivência do cotidiano da cidade, muito entretenimento local, mas também seja uma TV que promova debates sobre as questões locais, as questões do mundo, questões do Brasil, e a gente enriqueça o saber, o conhecimento e o senso crítico da população de Maricá.



A principal atração da "TV Maricá" nessa fase de estreia é o "Jornal de Maricá", exibido todos os dias, de segunda a sexta, em duas edições: uma a tarde, com apresentação de Lana Souza, e outro à noite, com o âncora Luís Muralha. A grade inclui também dois programas semanais - o "Maricá Debate”, que promove discussões sobre pautas sociais com especialistas e convidados, e o “Maricá Revista", atração dominical com matérias sobre o cenário cultural do município. O restante da programação deve ser composto por filmes, seriados, desenhos animados e documentários licenciados.

Em discurso de apresentação, a subsecretária de Comunicação, Amanda Pereira, comentou o interesse em dar visibilidade ao conteúdo produzido pela própria população maricaense. "A TV Maricá também será sonhada pelas novas gerações, pois oferecerá oportunidades para que eles possam explorar suas paixões e talento. Será um espaço onde jovens que escolhem a comunicação poderão exercer o jornalismo, o audiovisual, rádio e TV - moldando, assim, o futuro da mídia local", disse Amanda.

Eduardo Bahia, secretário de Comunicação do município, complemento: "A missão dessa TV é buscar o invisível. É dar visibilidade a histórias, narrativas, pessoas, pautas, questões relativas a cidade. É sempre buscar aquele conteúdo que não teria apelo comerciante".

Também estiveram presentes no evento o secretário municipal de Governo João Maurício e representantes de outras pautas da Prefeitura. As transmissões da TV Maricá acontecem ao vivo no canal do YouTube da emissora.