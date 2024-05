Hospital estadual é recordista em captação de órgãos na Região dos Lagos

Localizado no município de Araruama, o Hospital Estadual Roberto Chabo voltou a ocupar o primeiro lugar no ranking de captação de órgãos na Região dos Lagos. A unidade, que acaba de ganhar um Centro de Trauma com estrutura para atender pacientes de média e alta complexidades de forma adequada e com padrões de excelência, vem beneficiando dezenas de pessoas que aguardam na fila por um transplante de órgãos.

Com apoio do RJ Transplantes, da Secretaria de Estado de Saúde, o Hospital Roberto Chabo vem conseguindo com que as famílias digam sim à doação. “Estamos avançando e muito. Cada vez mais. Os órgãos captados na unidade continuam beneficiando as pessoas que estão na fila do transplante. Durante os últimos dois anos já beneficiamos cerca de 100 pessoas”, garante Michele Guedes, que comemora seis captações, inclusive de um coração.

A unidade de saúde, referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas para nove municípios da Região dos Lagos, fez 15 notificações este ano e cerca de 14 captações de órgãos e tecidos. O Roberto Chabo voltou a ocupar o primeiro lugar no ranking de captação de órgãos na região, seguido pelas cidades de Campos, Itaperuna, Macaé, Saquarema, Maricá e Cabo Frio.

O HERC, que é administrado pelo Ideas com apoio do Governo do Estado, acaba de inaugurar o seu Centro de Trauma. O espaço tem quatro leitos de estabilização, com infraestrutura para atender pacientes com traumas de média e alta complexidade. O hospital também passou a contar com 16 leitos de CTI no total (eram nove), com camas hospitalares eletrônicas e equipamentos de suporte à vida de última geração.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a nova estrutura está evitando que pacientes sejam transferidos para hospitais da Região Metropolitana ou Capital.