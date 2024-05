Prefeitura do Rio suspende shows de Bruno Mars em outubro

A prefeitura do Rio de Janeiro emitiu uma notificação, nesta quinta-feira (09), por meio da Procuradoria Geral do Município, para a produtora Live Nation, determinando a suspensão dos shows de Bruno Mars nos dias 4 e 5 de outubro. Os shows, que aconteceriam no Estádio Nilton Santos, precisaram ser suspensos por conta da proximidade da data das eleições deste ano. O primeiro turno está marcado para domingo, 6 de outubro.

O prefeito Eduardo Paes confirmou que estava em contato com o presidente da Live Nation no Brasil e disse que a notificação sobre a suspensão já tinha sido enviada. O documento enviado diz que a produtora precisa se "abster de divulgar a realização da apresentação do cantor Bruno Mars no Estádio Olímpico Nilton Santos nas datas de 04 e 05 de outubro de 2024, realizar a contrapublicidade no sentido de informar que não haverá o evento nas referidas datas e devolver a consumidores valores recebidos pela eventual venda de ingressos". A notificação enviada também diz que o não atendimento do pedido de suspensão poderia causar problemas judiciais para a produtora.

Leia também

➤ Tragédia no RS: Papa Francisco destina 100 mil euros para ajudar desabrigados

➤ Mega-Sena sorteia nesta quinta (09) prêmio acumulado em R$ 40 milhões

Paes utilizou as redes sociais para divulgar uma mensagem sobre a situação e também para marcar uma nova data para a vinda de Bruno Mars: "Na semana da eleição, dadas as condições, é impossível garantir que dezenas de milhares de pessoas se desloquem à noite, de madrugada, até o Engenhão com esquema de segurança e ordenamento urbano adequados devido ao processo eleitoral que acontece a partir da manhã de domingo, poucas horas após o show. Eu deixo aqui o meu convite ao Bruno Mars, o nosso Bruninho, para que, sim, venha fazer um, dois três grandes shows aqui no Rio, como já fez outras vezes, mas em outra data para que tudo ocorra em tranquilidade e paz como a gente tem mostrado ao Brasil e ao mundo que o Rio de Janeiro é capaz. Pode vir, Bruno Mars, vamos ajeitar essa data".



Os fãs que compraram ingresso terão que ser reembolsados, segundo notificação judicial enviada pela prefeitura para a produtora Live Nation: "O não atendimento a esta notificação obrigará os representantes do município do Rio de Janeiro a adotar medidas mais efetivas, inclusive judiciais, para garantir ordem pública e democrática, bem como o direito dos consumidores".