Prefeitura de Niterói entrega as obras de restauração do Parque da Cidade

A Prefeitura de Niterói entregou, nesta terça-feira (7), as obras de restauração do Parque da Cidade. Entre as intervenções estão melhorias da acessibilidade, aprimoramentos na iluminação, além da revitalização do paisagismo do local. O objetivo é consolidar o espaço como destino turístico, ecologicamente consciente e acessível. O parque ganhou ainda um novo espaço de convivência com bancos e um deck de madeira para os visitantes.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou o trabalho que vem sendo realizado de melhorias nos parques da cidade, que conta com mais da metade do seu território de áreas protegidas.

“A gente tem feito um grande esforço de melhorias dos parques e áreas naturais. O município conta hoje com 56% de área verde protegida. Estamos construindo uma Niterói como referência de uma cidade sustentável que pode mostrar, contribuir, colaborar e fazer a troca de experiências com outras cidades para que a gente avance no caminho da sustentabilidade. O parque está lindo e temos feito o que é necessário para que esse lugar seja cada vez mais valorizado. Estamos apostando no potencial turístico de Niterói e melhorando os espaços para criar oportunidades de desenvolvimento econômico e também de lazer”, disse Axel Grael.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael Robertson, algumas intervenções não são percebidas, mas fazem a diferença.

“Foram alguns meses nesse processo que ninguém vê, só a obra pronta. Foram colocados espelhos nas curvas, que dá mais segurança para quem sobe, instalado um sistema de monitoramento, melhorias nos banheiros, entre outras medidas. Eu gostaria de expressar meus cumprimentos e admiração por tudo que vem sendo feito na nossa cidade, principalmente na qualificação dos nossos parques. Estamos aqui hoje para apresentar as intervenções do Parque da Cidade que parecem pequenas, mas junto às outras compõem todo um aglomerado de ações do governo que visam melhorar nossos espaços. A gente espera que a população desfrute muito, mas também nos ajude na preservação com a sensação de pertencimento desse espaço para que, juntos, a gente consiga melhorar ainda mais a qualidade dos nossos parques”, reforçou o secretário.

As obras de melhorias da infraestrutura ficaram a cargo da Empresa Municipal de Moradia, Saneamento e Urbanização (Emusa) e incluíram a instalação de piso intertravado e piso tátil, além da construção de muretas de concreto. Além disso, foram realizadas a manutenção e a instalação de novos guarda-corpos. A iluminação do local também foi aprimorada com a instalação de luminárias direcionadas, que minimizam os impactos à fauna local.

“Estamos bem felizes de estar aqui para mais uma entrega. O Parque da Cidade é, para mim, um dos lugares mais bonitos de Niterói. Fizemos a acessibilidade e conseguimos tornar ainda mais bonito isso aqui para que todos possam aproveitar da melhor forma esse espaço”, comemorou Antônio Lourosa, presidente da Emusa.

As intervenções somam um investimento de R$ 384 mil e recebeu verba do Ministério do Turismo,

através de emenda da deputada Laura Carneiro. O paisagismo do Parque da Cidade também recebeu atenção especial, com o plantio de 11.835 mudas de diversas espécies de árvores, arbustos e forrações. O resultado é um ambiente naturalmente acolhedor.

“Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui em um momento tão especial e parabenizar a Prefeitura pela execução da obra. A Caixa, como braço executivo do governo federal na condução das políticas públicas, em parceria com o município, auxiliou para que essa obra fosse concluída. E a gente fica muito feliz. Niterói é uma cidade diferenciada e todos os dias a gente vê noticiários de coisas positivas realizadas e do município se destacando seja no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), na execução das suas políticas ou na preservação do meio ambiente, que hoje a gente sabe que é um diferencial em todos os municípios e nos países para a nossa sobrevivência. E é mais especial quando a gente vê isso aqui alinhando o meio ambiente com a possibilidade de a população usufruir sem prejudicar e ter uma convivência passiva de contemplação e de preservação de toda a natureza”, destacou Valesca Ferreira, superintendente executiva de Governo da Caixa Econômica.

O Parque da Cidade também recebeu três deques de madeira que foram adicionados para proporcionar acesso às rampas de voo livre norte e sul, que oferecem vistas panorâmicas da Baía de Guanabara e da Região Oceânica de Niterói, além de bancos de madeira plástica e uma escultura vermelha doada pelo Rotary Niterói Norte, representando a liberdade de voar sobre os horizontes da Baía de Guanabara e das praias da Região Oceânica. A obra, criada pelo artista Giovanni Gargano, adiciona uma dimensão artística ao espaço.