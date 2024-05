Renato Gaúcho é resgatado após ficar ilhado em hotel no RS

O treinador do Grêmio mora em um hotel em Porto Alegre, e estava ilhado, sem conseguir se comunicar - Foto: Reprodução/redes sociais

O treinador do Grêmio mora em um hotel em Porto Alegre, e estava ilhado, sem conseguir se comunicar - Foto: Reprodução/redes sociais

A filha de Renato Gaúcho, Carolina Portaluppi, usou sua rede social, nesta segunda-feira (6), para mostrar que seu pai havia sido resgatado por voluntários, em meio aos alagamentos do Rio Grande do Sul. O treinador do Grêmio mora em um hotel em Porto Alegre, e estava ilhado, sem conseguir se comunicar pela falta de energia.

Em vídeo compartilhado pela filha de Renato, é possível ver o profissional junto aos voluntários que realizaram seu resgate. Nas publicações, a jovem também falou da angústia de não conseguir entrar em contato com o ex-jogador de futebol, além de agradecer quem o ajudou.

"Tô postando porque eu tava tão angustiada que não queria compartilhar com vocês o que eu tava sentindo! Deus obrigada, não tô em contato com ele porque ele tá sem telefone. Obrigada quem tá me dando notícias por aqui", escreveu Carol.



Em entrevista ao gshow, Carol explicou que o pai mora neste local e, com o alagamento causado pelos fortes temporais, não conseguiu sair do hotel. Eles ainda não se falaram e, por isso, ela não sabe se o técnico vai continuar em Porto Alegre.

"Ele mora lá, estava esperando porque a água subiu e estava esperando resgate. Ele foi resgatado por voluntários", contou.

Horas antes, Carol já havia compartilhado nas redes que o pai estava bem, mas com pouca comunicação e esperando ser resgatado. Ela também usou o perfil para divulgar informações de pessoas que precisam de ajuda, além de fazer pedidos de doação para a população do Rio Grande do Sul, que, até o momento, contabiliza 83 mortos, mais de 100 desaparecidos e milhares de desabrigados.