Menina de 3 anos morre em capotamento na RJ-104, em Alcântara

Acidente aconteceu próximo a entrada do Jardim Catarina, na RJ-104 - Foto: Reprodução/Google Maps

Acidente aconteceu próximo a entrada do Jardim Catarina, na RJ-104 - Foto: Reprodução/Google Maps

Uma criança de 3 anos morreu num acidente de trânsito na RJ-104, entre Alcântara e Jardim Catarina, em São Gonçalo, na tarde deste domingo (05). A menina estava num automóvel que capotou. Outras três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas, com lesões leves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 14h20, na altura da antiga Maternidade Santa Maria, próximo a entrada do bairro Jardim Catarina. O carro estava na pista sentido Alcântara quando capotou. Ainda não há detalhes sobre o que teria provocado o acidente.

Leia também:

➢ Colchões, roupa de cama e banho: saiba o que doar para vítimas no RS

➢ Turista grava momento em que é roubado em show da Madonna; confira

A menina, de 3 anos, não resistiu ao impacto e morreu no local. Um rapaz, de aproximadamente 18 anos, e outras duas jovens, com cerca de 18 e 20 anos, também ficaram feridos, mas, de acordo com os bombeiros, recusaram atendimento. A Polícia Militar e a Civil ainda não informaram se foram acionadas.

*Em atualização