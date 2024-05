Árvore encosta em rede elétrica e causa riscos a moradores do Vila Lage

Os moradores da Travessa Barão de Javari, no Vila Lage, em São Gonçalo, estão correndo risco por conta de um problema que já dura dois anos.

De acordo com relato do autônomo Jefferson Monteiro da Silva, de 30 anos, uma amendoeira localizada na rua está encostando em fios de alta tensão, o que está causando descargas elétricas e risco à todas as pessoas que vivem no local.





Amendoeira localizada na rua está encostando em fios de alta tensão Divulgação

"É uma tragédia anunciada, a amendoeira está dando choque. É um risco de vida para os moradores, crianças, e estamos com esse problema desde 2022. Um profissional chegou a vir aqui em meados do ano passado, mas só analisou o risco e não voltou mais", afirmou o morador.



O morador Leonardo Reis, garçom, de 31 anos, informou que uma das crianças da rua levou choque recentemente.

"O problema é que os galhos da árvore estão entrelaçados aos fios de alta tensão. Já fomos na Enel e na Prefeitura de São Gonçalo e nada está sendo feito. Pedimos ajuda para que não aconteça nada de pior. A árvore está quebrando o muro dos moradores com suas raízes enormes, pedimos a poda dessa árvore com urgência. Aqui tem muitas crianças que ficam brincando na rua, uma delas até tomou choque na árvore, por isso estamos desesperados com essa situação", afirmou o morador.

Em nota, a Enel Distribuição Rio informou que a linha de alta tensão localizada no endereço mencionado está desligada e não oferece riscos. Entretanto, a empresa vai enviar um técnico ao local para fazer uma vistoria e verificar a situação da árvore citada.

