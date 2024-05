Força-tarefa do Corpo de Bombeiros do Rio chega para apoio ao Rio Grande do Sul

Primeira equipe de pronta resposta com nove agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação - Governo do Rio de Janeiro

Uma primeira equipe de pronta resposta com nove agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) chegou, na madrugada desta sexta-feira (03.05), ao Rio Grande do Sul para auxiliar nas ações de busca e resgate por vítimas das chuvas que atingem a região Sul do país. Os militares viajaram a bordo do helicóptero AW169, bimotor da corporação, capaz de operar por instrumentos, inclusive no período noturno, e que será empenhado nas operações de salvamentos nas regiões afetadas.

A força-tarefa do Rio de Janeiro contará com outros 40 bombeiros militares, que seguem nesta manhã para o Rio Grande do Sul. A delegação inclui especialistas em salvamento em desastres, atuação em estruturas colapsadas e resgate de vítimas que estão ilhadas em cenários de alagamento e inundação.

O apoio à operação foi oferecido pelo governador Cláudio Castro ao governador do Rio Grande Sul, Eduardo Leite, que aceitou a ajuda logística e a expertise da corporação fluminense.



"Estamos prontos para colaborar com o que for necessário para amenizar a situação difícil pela qual passam os gaúchos. Acreditamos que a experiência adquirida dos nossos bombeiros e agentes em grandes eventos de desastres como as tragédias do rompimento da barragem mineira de Brumadinho em 2019; Bahia em 2021; e de Petrópolis em 2022, podem fazer a diferença. Quero expressar minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul", ressaltou o governador.

Para o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro, a ajuda neste momento em que as pessoas precisam de socorro imediato é fundamental.



"Nossos bombeiros, equipamentos e materiais enviados vão ajudar a intensificar os trabalhos nas regiões atingidas pelos temporais. Primeiro vem o socorro e, depois, as ações para a volta à normalidade o mais breve possível", afirmou o comandante.