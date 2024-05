Escritora deixa hospital após novos procedimentos cirúrgicos

Após três dias de internação para realizar um novo procedimento cirúrgico, a escritora Roseana Murray, 73 anos, recebeu alta do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira (2). A paciente voltou a deixar a unidade sob aplausos. Em agradecimento, Roseana distribuiu rosas aos profissionais.

Em agradecimento, Roseana distribuiu rosas aos profissionais | Foto: Divulgação

"Mais uma alta. Felicidade total. Agora vamos programar o nosso Sarau neste hospital maravilhoso, onde fiz muitos amigos e só tenho gratidão", comemorou Roseana após ganhar um buquê de girassóis da coordenadora da clínica médica, Camila Franco.



A escritora e poetisa, atacada por três cães da raça pitbull quando saia de casa, em Saquarema, no início do mês passado, passou por três procedimentos cirúrgicos. Segundo os médicos, as intervenções ocorreram com sucesso.



“Ela está bem. Agora vamos continuar fazendo as revisões em nosso ambulatório pós cirúrgico. Dona Roseana é uma guerreira e tem muitas histórias para contar. Tanto às crianças, como adolescentes e adultos”, garantiu o cirurgião plástico Thiago Genn.

A escritora deixa o hospital uma semana antes do Dia das Mães | Foto: Divulgação

A escritora deixa o hospital uma semana antes do Dia das Mães, data que não irá passar com os filhos, mas que garante que depois do acidente passou a ter um significado mais forte. “Meus filhos têm compromissos comerciais e profissionais nesta data. Mas estamos ainda mais unidos e fortes após o acidente. Vamos comemorar durante muitos anos ainda o Dia das Mães, Natal, Páscoa etc”, afirmou a escritora.