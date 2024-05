Chuvas no RS: Jogadores do Inter carregam doações e ajudam vítimas em Porto Alegre

Os jogadores do Internacional ajudaram a distribuir alimentos e produtos de higiene para as vítimas das fortes chuvas na capital do Rio Grande do Sul. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram, por exemplo, o goleiro Sergio Rochet, ajudando voluntários a servir pratos de comida, enquanto o volante Thiago Maia carregou sacos com mantimentos no Ginásio do Gigantinho, um dos pontos de coleta de doações no município.

"Thiago Maia é um dos nossos jogadores que veio cedinho ao Gigantinho e já fez a doação de cestas básicas para os atingidos pelas enchentes", escreveu o clube, em postagem nas redes sociais, na qual também pede contribuições de itens de higiene e limpeza, alimentos, colchões, roupas de cama, cobertas e ração para animais desabrigados.

Leia mais

Força-tarefa do Corpo de Bombeiros do Rio chega para apoio ao Rio Grande do Sul



Madonna em Copacabana: fiscais encontram facas e panelas enterradas na areia



A cheia no rio Guaíba alagou os centros de treinamento do Internacional e de seu principal rival, Grêmio. Os dois clubes deram folga aos jogadores após o adiamento das partidas previstas para o fim de semana.



Em entrevista à Rádio Gaúcha, o uruguaio Rochet pediu ajuda para as vítimas, numa corrente de solidariedade, para além da rivalidade entre times de futebol.

"Tem muitas famílias passando necessidade. O que nós, enquanto pessoas públicas e seres humanos, podemos fazer é ajudar. Então, quero convidar a todos. Os abrigos que existem estão precisando de alimento, de produtos de limpeza. Qualquer coisa é bem-vinda. Seguramente, com muita gente ajudando, o Rio Grande do Sul sairá dessa", destacou o goleiro, que completou: "Aqui não tem país, religião, não há nada. Estamos todos juntos, não tem uma camiseta no meio. É uma camiseta do Rio Grande do Sul. Temos que torcer para o mesmo lado. Esse é o objetivo de todos nós".