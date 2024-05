Candidatos do Concurso Nacional Unificado poderão apresentar documentos digitais

A prova do Concurso Público Nacional Unificado será aplicada neste domingo dia (05). Para a realização da prova, os candidatos podem apresentar documentos de identificação digitais, como o e-Título, CNH digital e RG digital. Os candidatos devem estar cadastrados nos respectivos aplicativos oficiais, ou na Carteira Documento Digitais no portal Gov.br.

De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pelo edital do processo seletivo, deve-se apresentar documentos oficiais com foto para comprovar a identidade do candidato. Caso sejam apresentadas cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Para não ocorrer contratempos, é aconselhado verificar os documentos com antecedência.

“Testar o aplicativo previamente é fundamental para evitar contratempos. Não serão aceitas fotografias do documento, mesmo que estejam na galeria do telefone", aconselhou a pasta.

Calendário do concurso:

As avaliações do Concurso Público Nacional Unificado serão feitas em 288 cidades em todos os estados e será composta de questões objetivas, específicas e dissertação com base na área de atuação escolhida na inscrição.

No dia 21 de junho serão divulgados os resultados das questões objetivas e as preliminares das discursivas e redação. Já o resultado final será divulgado apenas no dia 30 de julho.

A convocação para a posse e a realização de cursos de treinamento dos aprovados será a partir do dia 5 de agosto.