Temporal no Rio Grande do Sul deixa pelo menos 10 mortos

Uma série de temporais que atingem diversas regiões do Rio Grande do Sul deixaram 10 mortos até esta quarta-feira (01). Ao todo, 104 municípios foram afetados pelas fortes chuvas, que começaram na última segunda-feira (29). 21 moradores do estado seguem desaparecidas.

Além disso, de acordo com a Defesa Civil do RS, o estado tem1.431 pessoas desalojadas por conta das chuvas, além de 1.145 que já foram socorridas em abrigos. Ainda há família ilhadas, de acordo com o Governo do Estado. Dois helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB) atuam em conjunto com os bombeiros e a Defesa Civil gaúcha.

As chuvas começaram com a chegada de uma frente fria em todas as regiões do estado. A previsão é de que o RS siga com rajadas intensas de vento e pancadas de chuva até a próxima sexta-feira (03). O cenário é parecido com o de setembro do ano passado, quando um temporal resultou em enchentes e deixou mais de 50 mortos no estado.