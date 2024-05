Davi Brito, campeão do BBB 24, é visto em jantar romântico com influenciadora

Davi é visto com influenciadora em restaurante luxuoso - Foto: Reprodução - Metrópoles

Na última terça-feira (30/4) o campeão do BBB 24, Davi Brito, foi visto em companhia de uma mulher, jantando em um restaurante luxuoso de Salvador, considerado um dos mais caros da região. O site Alô Juca, publicou um vídeo que mostra o ex-motorista de aplicativo chegando ao restaurante acompanhado da mulher.



Segundo o site, a jovem é a influenciadora de Recife, Bárbara Contreras. A influenciadora tem 600 mil seguidores nas redes sociais e nos últimos dias tem publicado registros feitos em Salvador em companhia de amigos.

Já não é a primeira vez que Davi e Bárbara são flagrados juntos, pois nos últimos dias os dois foram vistos em uma casa no litoral norte da Bahia, o que causou muitos comentários na internet. A influenciadora havia dito nas redes sociais que o encontro foi coincidência, pois ambos estão hospedados no mesmo condomínio.



“Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei em casa. Eu meti a cara no carro dele, porque eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui”, comentou a influenciadora.

Os rumores são que os dois estão se conhecendo melhor e um dos sinais disso é que ambos se seguem no Instagram.