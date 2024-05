São Gonçalo recebe segunda edição da Feira de Noivas & Debutantes

A Feira de Noivas & Debutantes está marcada para acontecer de 03 a 05 de maio, no 1º piso do São Gonçalo Shopping. Após o sucesso da primeira edição, que recebeu mais de 700 noivas e visitantes ao longo de três dias, esta promete superar as expectativas, reunindo as principais marcas do segmento na região.

A Expo Noivas & Debutantes será um verdadeiro paraíso para quem está planejando casamento ou festa de debutante, apresentando as últimas tendências e novidades do mercado. Os visitantes terão acesso a uma ampla variedade de fornecedores, incluindo decoração, buffet, cerimonial, fotografia, maquiagem, vestidos, ternos, entre outros.

Para entrar no evento, os participantes são convidados a contribuir com uma doação de um brinquedo novo ou usado para o projeto Amigos da Infância, reforçando o compromisso social do evento. As inscrições estão disponíveis na bio do Instagram @exponoivasdebutantes. Todos os inscritos terão a chance de participar de sorteios incríveis, com mais de R$ 20 mil em serviços oferecidos pelos expositores parceiros.

SERVIÇO - Feira de Noivas & Debutantes

Data: de 3 a 5 de maio

Local: 1º piso

Horário: 14h às 22h

SÃO GONÇALO SHOPPING

Endereço: Av. São Gonçalo, 100 – Boa Vista – São Gonçalo

Rodovia Niterói-Manilha, Km 8,5

Tel.: (21) 2018- 5418

www.saogoncaloshopping.com.br

https://www.facebook.com/SaoGoncaloShopping