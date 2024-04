DER-RJ inicia sinalização do novo Geoparque no Rio de Janeiro

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) iniciou nesta segunda-feira a instalação do primeiro painel de sinalização do Geoparque Costões e Lagunas do estado, em Saquarema. A parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) visa a conservação e promoção dos Geoparques, áreas de beleza natural e riqueza geocientífica. O projeto abrange áreas em 16 municípios do litoral Norte e Leste do estado.

Com a instalação de sinalização nas rodovias estaduais, o DER-RJ reforça a importância da geoconservação. As placas educam tanto moradores quanto visitantes sobre a importância e os limites do Geoparque, além de facilitar o acesso seguro aos seus pontos de interesse.

Os geoparques são locais que funcionam como centros de conservação e turismo. Esses espaços promovem a sustentabilidade e o envolvimento das comunidades locais.

"A sinalização dos geoparques é um compromisso do DER-RJ com a conservação de áreas naturais do nosso estado. Assim, quem mora e quem visita os municípios abraçados pelo projeto conhece mais da história, geografia e até arqueologia das cidades", afirmou o diretor de Operação, Monitoramento e Controle de Trânsito do DER, José Luiz Teixeira da Silva.

O Geoparque Costões e Lagunas abrange municípios como Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Carapebus, Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Quissamã, Rio das Ostras, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São Pedro da Aldeia e Saquarema. Nestes municípios são desenvolvidas atividades de educação e turismo para os moradores pelas equipes do projeto. Os Geoparques contam a história geológica e cultural de uma região.

"Um dos pilares de um geoparque é a visibilidade, quando um morador ou visitante reconhece que está neste território. O DER está justamente fazendo esse papel de identificação com a implementação dos paineis, um trabalho fundamental", explicou Kátia Leite Mansur, Doutora em Geologia pela UFRJ.

Se chancelado pela Unesco, o Geoparque Costões e Lagunas ganhará um reconhecimento internacional, valorizando o turismo e a economia local, se tornando exemplo de conservação e desenvolvimento sustentável.

