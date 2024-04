Batalhão da PM de Niterói e Maricá tem novo comandante

Cerimônia da posse do novo comandante do 12° BPM - Foto: Layla Mussi

Aconteceu na manhã desta terça-feira (30) a cerimônia da troca de comando do 12°BPM (Niterói). A unidade que era comandada pelo coronel Aristheu Lopes foi entregue para o comando do coronel Leonardo Oliveira.

Momento da troca de comando | Foto: Layla Mussi

O ex-comandante Aristheu Lopes chefiou o batalhão de 2022 a 2024 e deixou o cargo para assumir o comando do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).



O atual comandante, coronel Leonardo Oliveira, ficou à frente do 25° BPM (Cabo Frio) de 2022 até a presente data, quando foi designado a assumir o batalhão da cidade onde nasceu.

Atual comandante do 12° BPM | Foto: Layla Mussi

A cerimônia contou com a presença de diversos agentes de segurança do estado e representantes do governo municipal de Niterói.



Em seu discurso de despedida, o coronel Aristheu agradeceu ao comandante do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Sylvio Guerra e a sua tropa.

“Comandante, obrigado pelas orientações, pelo apoio incondicional, pelos ensinamentos, pelos conselhos e puxões de orelha, quando a gente errou tentando acertar. Quero agradecer a tropa do 12° BPM. Meus mais sinceros agradecimentos e reconhecimentos com a certeza que sem a tropa nada disso seria possível. Vocês atingiram metas e números impensáveis. Aqui derramamos, literalmente, sangue, lágrimas e suor. Hoje encerro meu ciclo nessa unidade com a certeza que não fiz tudo, mas fiz meu melhor. Deixo o batalhão com sentimento de dever cumprido e com a alegria de levar muitos amigos. Muito obrigado e até breve”, disse emocionado durante seu discurso de despedida.

O coronel Aristheu deixou o cargo para assumir o comando do BOPE | Foto: Layla Mussi

Aristheu também aproveitou para desejar sorte ao sucessor. “Ao meu sucessor, coronel Leonardo Ribeiro de Oliveira, meu amigo, companheiro de lutas, eu desejo toda sorte na nova missão, pois competência e sabedoria não lhe faltam. Oficial trabalhador, íntegro, educado, leal e carismático. Você será muito feliz com essa tropa”, finalizou.



Já o coronel Leonardo Oliveira agradeceu a oportunidade e garantiu que seguirá com o modelo de trabalho da região. "Nós esperamos continuar proporcionando uma melhor segurança pública para as cidades de Niterói e Maricá. Estou muito honrado, estou pronto para esta missão. Trabalharemos com total dedicação, profissionalismo, lealdade, legalidade, para que Niterói tenha um serviço de policiamento militar ostensivo de excelência para nossa sociedade", encerrou o comandante enquanto recebia os cumprimeiros dos colegas de farda.

Estagiária sob supervisão de Thiago Soares