Dia do Trabalhador: 8 profissões em alta em 2024, segundo o Linkedin

Nesta quarta-feira (1º) é celebrado o Dia do Trabalhador. A homenagem remonta ao dia 1º de maio de 1886, quando uma greve foi iniciada na cidade norte-americana de Chicago com o objetivo de conquistar melhores condições de trabalho, principalmente a redução da jornada de trabalho diária, que chegava a 17 horas, para oito horas.

Atualmente, o mercado de trabalho segue em constante transformação. No início deste ano, o LinkedIn, rede social profissional com mais de 830 milhões de usuários em todo o mundo, divulgou uma lista de profissões que mais devem se destacar no Brasil em 2024.

A lista foi elaborada com base em dados exclusivos da plataforma, que incluem informações sobre crescimento do número de vagas, demanda por habilidades e salários, entre 1º de janeiro de 2019 a 31 de julho de 2023.

O cargo de Analista de Privacidade ficou no topo da lista, pela segunda vez consecutiva. A crescente preocupação com a proteção de dados pessoais e a necessidade de compliance com as leis de privacidade, como a LGPD, impulsionam a demanda por profissionais qualificados nesta área. Confira outras 8 profissões que serão tendência para os próximos anos.

Analista de cibersegurança

Responsável por proteger sistemas, redes e dados contra ataques cibernéticos, o profissional monitora ameaças e implementa medidas de segurança.

Executivo(a) de vendas

Um profissional com essa função é responsável por colocar em prática as estratégias,metas e a gestão de relacionamento com clientes de uma empresa, passando por todas as etapas, seja prospecção até fechar o negócio.

Gerente de tráfego

A função desempenhada é coordenar e otimizar o fluxo de tráfego, com foco especial em ambientes online. Isso envolve a análise de padrões de tráfego e a implementação de estratégias destinadas a aprimorar a eficiência do sistema, garantindo um fluxo mais suave e eficaz.

Psicólogo(a) infantil

Presta suporte psicológico para crianças e suas famílias, concentrando-se na avaliação e tratamento de questões emocionais e comportamentais específicas em crianças.

Piloto de drone

O piloto de drone desempenha a função crucial de operar drones para uma variedade de propósitos, incluindo monitoramento, filmagem e inspeções.

Suas atividades principais envolvem o controle remoto preciso dos drones e a análise cuidadosa dos dados coletados durante as operações.

Estrategista de mídias sociais

Desenvolve estratégias para fortalecer a presença e o engajamento online, realizando a análise de tendências, estabelecimento de objetivos e a criação de conteúdo relevante para as mídias sociais.

Analista de suporte de TI

Oferece suporte técnico e solucionar questões relacionadas à tecnologia da informação. Suas responsabilidades incluem atendimento a usuários e a resolução de problemas tanto de hardware quanto de software.

Analista de sustentabilidade

Como Analista de Sustentabilidade, a principal responsabilidade é avaliar e desenvolver práticas sustentáveis dentro de organizações.

Isso inclui a análise de impacto ambiental, a implementação de iniciativas sustentáveis e a elaboração de relatórios de sustentabilidade para garantir o comprometimento com práticas ambientalmente responsáveis.

Leia também:

➢ Candidatos já podem dar entrada no pedido de isenção, cota e ação afirmativa do Vestibular Cederj 2024.2

➢ Novas interdições no trânsito da Covanca para obras do MUVI