Em ritmo acelerado, MUVI já tem 50% dos trechos em obra

Maior projeto em mobilidade urbana de São Gonçalo, Muvi (mobilidade urbana verde integrada) já está com 50% dos trechos em fase de execução. Serão 18 quilômetros de extensão, passando por 13 bairros, ligando Guaxindiba a Neves, com investimentos do Governo do Estado de mais de R$287 milhões até a conclusão. As obras são realizadas pela Secretaria das Cidades, em parceria com a prefeitura de São Gonçalo.

"Estamos a todo vapor para tornar esse projeto do Muvi realidade. Sabemos da importância desse equipamento e o quanto isso vai mudar a realidade dos moradores de São Gonçalo, que vão poder contar com um corredor expresso que vai levar mais mobilidade, lazer e sustentabilidade para a cidade", afirma o governador Cláudio Castro.

O MUVI vai contar ainda com ciclovia em todos os trechos, além de calçamento, área verde e espaços de convivência. O projeto emprega mais de 220 trabalhadores diretamente.

No trecho 1, no bairro Vila Lage, operários trabalham no calçamento, que já recebeu duas camadas de asfalto. Já no trecho 2, a partir do bairro Mangueira, ajustes estão sendo feitos na ciclovia. Mais à frente, no trecho 3, no Centro, na altura do Clube Tamoio, há também trabalhos de drenagem e pavimentação.

"Estamos incansáveis para entregar à população de São Gonçalo esse projeto, que vai ajudar o morador a se locomover melhor na cidade e ganhar mais tempo no trânsito. Nossas equipes vistoriam cada trecho para entregar uma obra de qualidade, que vai transformar e melhorar a mobilidade urbana do município", enfatizou o secretário das Cidades, Douglas Ruas.