Pedagoga formada pela UFF dá palestra sobre maternidade na Biblioteca Nacional

A Fundação Biblioteca Nacional (FBN), entidade vinculada ao Ministério da Cultura, recebe no dia 8 de maio mais uma edição do ciclo de palestras “Vozes Brasilis”, promovido em parceria com a Biblioteca Euclides da Cunha (BEC), a biblioteca pública da FBN. Desta vez, o tema será “maternidade”, em homenagem ao mês das mães, com palestra da pedagoga, historiadora e escritora Josiane Peçanha, que trará discussões sobre a maternidade pela perspectiva das intersecções existentes entre raça, classe e gênero.

O evento é gratuito e começa às 14h, no Auditório Machado de Assis, na sede da FBN, no Centro do Rio, com transmissão ao vivo pelo YouTube (@FundacaoBibliotecaNacional).

A palestra terá uma hora de duração e os participantes inscritos previamente receberão certificado após o evento. As inscrições podem ser feitas por meio da plataforma digital Even3 até o dia 7 de maio às 23h59.

Josiane Peçanha

Josiane Peçanha é pedagoga formada pela UFF - com especialização em Supervisão e Inspeção Escolar - e em Educação em Direitos Humanos, Diversidade e Questões Raciais e Sociais pela UCAM. Mestre em História pela UERJ, é orientadora pedagógica na rede municipal de Duque de Caxias, além de professora na rede municipal de Niterói. É também escritora e poeta com participação em quatro antologias.

É a atual presidente do Coletivo Afrodivas de Niterói - Brasileiras & Cia. Também é pesquisadora vinculada ao ABPN, ao GPMC-UFRRJ-UERJ, NUFIPE-UFF e ao Núcleo Materna (núcleo virtual de pesquisa em gênero e maternidade). Josiane Peçanha é mãe de Maria e Luis, ativista negra, feminista e do movimento sindical. Em sua palestra, trará reflexões sobre a maternidade pela perspectiva das intersecções existentes entre raça, classe e gênero.

“Pretendo frisar a importância de nós, mulheres mães, principalmente mulheres negras, mães, faveladas e periféricas, adentrar, permanecer e transformar com nossa presença e interseccionalidade as universidades e outros espaços acadêmicos - e como somos Exú e manifestamos a força das Yabás”, afirma Josiane Peçanha.

“Para fundamentar esta afirmação inicial dialogo principalmente com as intelectuais negras Lélia Gonzalez, perpassando Bell Hooks, Kimberly Crowshaw, Carla Acotirene e outras mulheres e autores, inclusive para comprovar a importância de espaços outros de (re)existências, como o Núcleo Materna e o GPMC, e porque não dizer, espaços pertencentes às encruzilhadas das lutas ancestrais, diaspóricas, por uma Academia e um Sistema-Mundo decolonial, pois interseccional”, completa.

Vozes Brasilis

O Programa "Vozes Brasilis" tem a finalidade de dar visibilidade a autores e a profissionais que contribuem com a disseminação do conhecimento e da informação, com o incentivo à leitura, à arte e às diversas expressões culturais presentes na sociedade brasileira. O evento é gratuito e aberto ao público, destinado a todos os interessados em ações culturais para a difusão do livro e da leitura.

São concedidos certificados aos ouvintes por encontros, desde que inscritos. O envio do link para a emissão dos certificados será até a segunda quinzena no mês posterior à realização do evento.

AGENDA:

“Vozes Brasilis” – Maternidade

Data: 08/05, quarta-feira

Hora: 14h às 15h

Local: Auditório Machado de Assis, Biblioteca Nacional

Endereço: Rua México, s/nº (entrada pelo jardim)

Transmissão: YouTube (@FundacaoBibliotecaNacional)

Link para inscrições: https://www.even3.com.br/vozesbrasilisfbn0805

Informações: bec@bn.gov.br

Evento gratuito