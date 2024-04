Prefeitura do Rio e a CCIL abrem 480 vagas para curso de libras

Curso de libras abre vagas no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

A Central Carioca de Intérprete de Libras (CCIL) em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) abrem vagas para o Curso Básico de Libras, a partir desta segunda-feira (29). Os cursos serão sediados em cinco Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência (CMRPD).

O curso terá 480 vagas, tendo início em maio, tanto para a modalidade presencial como para a online. Ambos os modos de estudo, oferecem 40 horas de carga horária e contam com uma equipe de professores especializados e apoio de videoaula. Os alunos que alcançarem 75% de frequência terão direito ao certificado.

As turmas serão divididas em três online e cinco presenciais. As aulas presenciais serão oferecidas nas CMRPD's, nas localidades de CIAD, Irajá, Mato Alto, Campo Grande e Santa Cruz.

As inscrições serão do dia 29 de abril até 3 de maio. O interessado deverá responder um formulário online através dos links disponibilizados na bio do Instagram da SMPD.



A secretária Helena Werneck comentou a importância do acesso às aulas de libras para a população, “A Língua Brasileira de Sinais é imprescindível para a inclusão de milhões de pessoas surdas no nosso país. Em qualquer espaço da nossa cidade, a população surda tem direito de se comunicar como qualquer pessoa. A disseminação da Língua Brasileira de Sinais no município é um compromisso na minha gestão”.

Para qualquer dúvida, os candidatos podem entrar em contato com a CCIL através dos números 21- 989091373 ou 2224-1227 ou pelo e-mail centralcariocadelibras.smpdrio@gmail.com.