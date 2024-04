Lixo, buraco e mato alto: antigos problemas nas rodovias RJ-104 e RJ-106 continuam

Moradores e transeuntes que passam pelas rodovias RJ-104 e RJ-106 a pé ou de carro denunciam as más condições de tráfego nas vias. Entre os principais problemas estão buracos na pista, ausência de acostamento e acúmulo de lixo na beira das estradas.



Na altura do km 5 na RJ-104, além de mau cheiro e foco de insetos, o lixo espalhado também traz o risco de acidentes. Segundo o aposentado Josemar Chave, 65, o mato alto é um outro problema que torna ainda mais difícil a passagem e travessia dos pedestres: "A gente tem que ir pelo acostamento porque pela calçada não dá para andar, tem mato demais. Então temos que arriscar. Ou vai por uma estrada de terra, que também fica enlameada, ou pelo acostamento, com o risco de vir um carro".

Atuais condições das RJ 104 e RJ 106 | Foto: Layla Mussi

Já na Rodovia RJ-106, a situação é semelhante, com o agravante de haver uma escola estadual à beira da via. De acordo com o cuidador escolar Ilton Santos, 53, não há manutenção realizada com frequência no local. “A gente corre riscos aqui, não tem acostamento, e esse mato não é cortado. E a manutenção acontece muito raramente, posso afirmar que só vi uma vez a retirada do mato". No caso dos motoristas, o mato alto também dificulta e em certos casos, impossibilita a visualização das placas de trânsito. Em fevereiro, uma mulher grávida e a filha de 10 anos morreram após tentar atravessar a rodovia, na altura do Rio do Ouro.



Mato alto dificultando a visualização de placas | Foto: Layla Mussi

Vale ressaltar que em ambas as pistas há a passagem de caminhões e ônibus, veículos pesados que naturalmente desgastam a pista, motivo pelo qual a manutenção deveria ocorrer regularmente, segundo motoristas entrevistados nesta reportagem.



Em nota, o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) afirmou que, para a próxima semana, estão programados trabalhos de conservação, como a limpeza do canteiro central na RJ-106, além de obras de pavimentação no entroncamento da RJ-106 com a RJ-104. Em relação à RJ-104, a DER alegou que realiza serviços de recomposição do asfalto regularmente.

Leia também:

➢ Marinha: inscrições abertas para concurso com salários de até R$ 9 mil

➢ Idosa de 81 anos morre atropelada na RJ-106, em Maricá

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca