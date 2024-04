Roberto Carlos se apresenta nesta sexta (26) em Niterói

O ginásio esportivo Caio Martins recebe hoje (26) o tão aguardado show do rei Roberto Carlos, a partir das 21hh. Aos 83 anos, completos no último dia 19, o cantor celebrará seu aniversário com clássicos da sua carreira e a nova música “Eu ofereço flores”.

O estádio contará com uma capacidade para 3 mil espectadores, todos em assentos numerados. As apresentações estão programadas para começar às 21h na sexta-feira e às 20h30 no sábado, com os portões abrindo às 17h.

A NitTrans divulgou que fará uma operação especial de trânsito para os dois dias de show do cantor Roberto Carlos, nesta sexta-feira (26) e no sábado (27). O evento será realizado no Ginásio Esportivo Caio Martins, em Icaraí, no trecho compreendido entre a Rua Presidente Backer e a Rua Lopes Trovão. O acesso ao público será realizado pela Rua Presidente Backer.

Durante os dias de evento será proibido o estacionamento das 06h do dia 26 (sexta-feira) às 23h59 do dia 27 (Sábado) na Rua Presidente Backer, no trecho compreendido entre a Rua Pres. João Pessoa e a Avenida Roberto Silveira.

​A Rua Presidente Backer ficará interditada ao trânsito entre a Avenida Roberto Silveira e a Rua Santos Dumont, nos dias 26 (Sexta-feira) e 27 (Sábado) das 15h às 23h59. Também haverá interdição na Rua Santos Dumont, no trecho compreendido entre as Ruas Pres. Backer e a Gen. Pereira da Silva, das 06h do dia 26 às 23h59 do dia 27.

A Polícia Militar divulgou que haverá reforço no policiamento no entorno do estádio.

Leia também:

