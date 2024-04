Cantor Roberto Carlos é visto passeando em seu Audi R8 no Rio de Janeiro

O cantor Roberto Carlos, de 83 anos, foi flagrado passeando pelas ruas do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (25) dirigindo um Audi R8, que é avaliado em cerca de R$ 500 mil. Um dos maiores nomes da música brasileira, o 'Rei' estava dirigindo pelas ruas do bairro da Urca.

O clique do cantor acontece apenas alguns dias depois do artista ter seu primeiro show da sua nova turnê cancelado. O evento aconteceria em São Paulo, mas por falta de segurança no local, acabou sendo desmarcado.

