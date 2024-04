PM reprime motos irregulares na Orla do Peró, em Cabo Frio

Por determinação do coronel Leonardo Oliveira, o 25º BPM (Cabo Frio) atendeu ao pedido dos moradores, veranistas e do trade de turismo e intensificou as abordagens aos motoqueiros que trafegam pelas ruas e orla do Peró em motos sem placa, além de os pilotos não serem habilitados e não usarem os equipamentos de segurança como capacete, calça comprida e outros itens previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Na noite desta quarta-feira (24), dois agentes do 25º BPM em motos-patrulhas fizeram várias abordagens na Orla do Peró, onde pararam motoqueiros empinando motos sem capacete, documentos e de chinelos. As abordagens também foram feitas na Praça do Moinho. As reclamações chegaram ao comando da PM através do Conselho Comunitário de Segurança (CCS).



"A presença dos PMs em motos-patrulhas é importante na Orla do Peró, onde circulam muitos turistas, principalmente à noite. Os motoqueiros sem capacete e com motos sem placa deixam as pessoas em pânico. Eles empinam as motos, trafegam em alta velocidade e fazem um barulho infernal porque as motos estão com as descargas abertas", comentou um morador, que pediu para não ser identificado.



Ao mesmo tempo em que aplaudiu a ação da PM, a comunidade do Peró pede uma atuação conjunta da Guarda Municipal, que tem o poder de emitir multas contra os infratores. Moradores também reclamam da falta de fiscalização no fechamento da orla aos carros e motos. O tráfego na orla é permitido apenas para ciclistas e pedestres e liberado apenas para moradores e para operações de carga e descarga dos quiosques até 9h.

