São Gonçalo reduz locais de vacinação contra covid-19

A vacinação contra o coronavírus com o imunizante bivalente está disponível nos cinco polos sanitários de São Gonçalo. A Secretaria de Saúde teve que reduzir os locais de aplicação devido ao baixo estoque da vacina. Ainda não há previsão de reabastecimento. Os polos sanitários funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, e a vacinação será mantida até o fim das doses disponíveis.

O imunizante bivalente é o único, atualmente, disponibilizado pelo Ministério da Saúde para os maiores de 18 anos e imunossuprimidos a partir dos 12 anos. Com o novo esquema de vacinação recomendado pelo Ministério da Saúde, os gonçalenses com mais de 60 anos e imunossuprimidos com mais de 12 anos que têm mais de seis meses de intervalo da aplicação da vacina bivalente contra o coronavírus podem tomar o reforço do imunizante.



A primeira dose da bivalente pode ser aplicada nos maiores de 18 anos. Os imunossuprimidos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) e pessoas com deficiência permanente com mais de 12 anos também podem receber a vacina bivalente. Para os demais públicos, as doses estão disponíveis conforme o esquema de vacinação de cada indivíduo.



A mudança para a aplicação da dose de reforço da vacina bivalente para grupos prioritários é uma recomendação do Ministério da Saúde. O intervalo mínimo para administração da dose de reforço é de seis meses para pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas e imunocomprometidos. A partir deste ano, para os demais grupos prioritários, será aplicada uma dose anual.



Os grupos prioritários que terão dose de reforço anual da vacina contra o coronavírus são: pessoas que vivem em instituições de longa permanência (Ilpis), indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, pessoas privadas de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, profissionais do sistema prisional e pessoas em situação de rua.



Para as crianças entre seis meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias, a vacinação entrou para o calendário nacional de vacinação infantil. A idade recomendada para a vacinação é: primeira dose aos 6 meses; segunda dose aos 7 meses e terceira dose aos 9 meses de idade. O intervalo recomendado é de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose e 8 semanas entre a segunda e a terceira dose.



Para os demais públicos, o reforço não está recomendado. Contudo, se um indivíduo que não tenha sido vacinado anteriormente (nenhuma dose prévia) ou que tenha recebido apenas uma dose da vacina contra a covid-19 optar por se vacinar, poderá iniciar e/ou completar o esquema primário de vacinação, que consiste em duas doses da vacina disponível e recomendada para a idade, com intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses.



Para que a vacinação seja garantida, os gonçalenses devem chegar meia hora antes da previsão de fechamento das unidades em todos os dias de funcionamento. Para a imunização, os gonçalenses devem levar identificação pessoal e comprovação das vacinações anteriores, caso haja.

Locais de vacinação de seis meses a 11 anos, 11 meses e 29 dias:



1 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



2 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



3 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



4 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



5 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro



6 – Clínica Gonçalense do Mutondo



7 – USF Alexander Fleming, Boaçu



8 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal



Locais de vacinação contra o coronavírus acima de 18 anos e imunossuprimidos a partir dos 12 anos:



1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



2 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



3 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



4 – Polo Sanitário Rio do Ouro



5 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Leia também:

▶ Queda de balão causa incêndio em Jurujuba, Niterói

▶ Lula sanciona lei que garante sala de acolhimento no SUS para mulheres vítimas de violência