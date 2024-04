Maratonista corre 42 km enquanto degusta 25 vinhos

A maratona de Londres, que foi disputada no último domingo (21), contou com milhares de corredores de todo o mundo. Porém, um em particular tinha uma história especial.

O vinicultor inglês Tom Gilbey aceitou um desafio solidário de participar da prova ao mesmo tempo em que passava por um teste de degustação de vinhos.

Ao mesmo tempo em que participava da prova, Gilbey passava por um teste de degustação de vinhos | Foto: Reprodução/redes sociais

Leia mais

Participante da edição argentina do Big Brother revela ter sido diagnosticada com leucemia

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6



Durante os 42,2 km de prova, Gilbey parava a cada quilômetro para provar um dos 25 vinhos diferentes listados para o desafio. Ele deveria acertar a espécie da uva, país de origem e safra da garrafa.



Gilbey terminou a maratona com um tempo de 4h41min12seg, mas sua premiação principal foi a quantia arrecadada com o desafio. Ao final da prova, a meta inicial de duas mil libras foi ultrapassada e o corredor acabou arrecadando mais de 13 mil libras para a instituição de caridade escolhida, que foi a 'Sobell House', uma instituição de cuidados paliativos da cidade de Oxford, que cuidou da mãe do vinicultor em seus últimos dias de vida