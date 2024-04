Participante da edição argentina do Big Brother revela ter sido diagnosticada com leucemia

A participante do Gran Hermano Argentina, versão argentina do reality show Big Brother, Furia Scaglione, revelou aos companheiros de confinamento que foi diagnosticada com leucemia. A notícia surpreendeu os outros participantes. Furia, que é influenciadora, havia deixado o programa em duas ocasiões, em menos de uma semana, para realizar exames. Após as consultas, os médicos que atenderam a participante permitiram que ela seguisse no jogo.

Furia é uma das favoritas do público a conquistar o reality. Muito pelo seu temperamento e por ser envolver em discussões na casa. Ao revelar seu diagnóstico, ela explicou que sua doença está em um estágio inicial, não prejudicando sua participação no programa. A cena da revelação foi ao ar na noite de segunda (22), exibida pela Telefe: "Eu tenho leucemia no estágio um. Não preciso tratá-la, apenas tirar sangue todos os meses. Pode ser que aos 40 anos eu tenha estágio três e estaremos ferrados. Não consigo treinar como antes, preciso ter uma vida saudável. Este jogo não fez nada para que eu esteja assim".

A participante reafirmou estar bem e que problemas familiares do passado podem ter causado o diagnóstico atual:"Fiquem tranquilos, estou bem, senão não poderia estar aqui. Minha ideia é seguir em frente com tudo isso, que é a minha vida. Quero que fique claro que esse jogo não fez nada para eu estar assim hoje. Acho que foi tudo que aguentei com minha família, a raiva que tenho, as coisas que não perdoei e que tenho que me libertar e curar, tenho que deixar ir".

Com fama de barraqueira, Furia Scaglione entrou no Gran Hermano Argentina como uma das favoritas. Ela perdeu a mãe em 2019 por conta de um câncer, e o pai morreu há um ano e meio. Furia assumiu que não se dá bem com o restante da família e enfrenta dificuldades financeiras com dívidas deixadas pelo pai.

