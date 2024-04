Candidatos relatam problemas na inscrição para o Fies

Erros no processo seletivo do Fies tem deixado alunos preocupados com os prazos - Foto: Divulgação/Reprodução

Os candidatos inscritos no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do 1º semestre de 2024 relatam que estão sendo atrapalhados no processo seletivo por culpa do sistema do Ministério de Educação (MEC). Falhas técnicas, demoras prolongadas e longas filas de espera são as principais queixas dos alunos que disputam mais de 67 mil vagas para obter o empréstimo e financiar a graduação.

Em contato com os estudantes, o MEC se manifestou dizendo que não mudará as datas do programa. O processo seletivo se encerra no dia 30 de abril. Entre as principais reclamações dos estudantes, estão: O sistema eletrônico pelo qual os estudantes enviam os documentos na matrícula tem problemas técnicos, as listas de espera não estão "rodando" no ritmo esperado, por isso, milhares de alunos que não foram aprovados na 1ª chamada aguardam a convocação, a mesma pessoa está sendo aprovada em mais de uma opção de curso e a questão do curto prazo, devido a todo problema gerado.

O edital do Fies 2024 foi publicado apenas em 7 de março, quase dois meses após a divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em 2023, o documento saiu em 27 de janeiro, antes das notas da prova. As inscrições do Fies terminaram em 18 de março, após algumas universidades já terem iniciado o ano letivo. Isso fez com que os aprovados, que ainda teriam todo o trâmite da pré-aprovação e da matrícula, perdessem as primeiras semanas de aula.

