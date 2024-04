Dois jogadores da Premier League são presos pela polícia durante o treino

Dois atletas que disputam a principal liga do futebol inglês foram presos por estupro - Foto: Divulgação/Reprodução

Dois atletas que disputam a principal liga do futebol inglês foram presos por estupro - Foto: Divulgação/Reprodução

Dois jogadores, ambos de 19 anos, de um time que disputa a Premier League, primeira divisão do futebol inglês, foram detidos pela polícia durante o treino e presos logo em sequência. O crime teria ocorrido na última sexta-feira. A vítima procurou a polícia horas depois do crime e fez uma denúncia contra os atletas. Eles são suspeitos de terem cometido um estupro no último final de semana. Os atletas não tiveram suas identidades reveladas, assim como não foi divulgado o clube em que eles atuam.

O jornal britânico The Sun relatou que o treino de uma equipe da primeira divisão inglesa foi paralisado quando os policiais chegaram procurando por um dos jovens. O jogador encerrou a atividade naquele momento e foi interrogado por suspeita de agressão e por ser cúmplice em um caso de estupro. Levado a delegacia, o jogador foi preso, e mais tarde interrogado. O outro jogador, da mesma equipe, teria sido preso no dia seguinte. Também interrogado por suspeita de estupro.

Na noite desta terça-feira (23), ambos foram postos em liberdade após o pagamento de uma fiança, ainda segundo a imprensa britânica.

Leia também:

➔ Arlindo Cruz é internado em hospital do Rio

➔ Centenas de fiéis celebram missas de São Jorge em São Gonçalo e Niterói