Bloco Carnavalesco 'Os Trabalhistas Estão Chegando' celebra primeiro aniversário em Niterói (Vídeo)

Integrantes do Bloco Carnavalesco 'Os Trabalhistas Estão Chegando' fizeram uma grande festa para celebrar o primeiro aniversário de fundação da agremiação, criada por um grupo de advogados da área trabalhista de Niterói, e amantes da folia na região. A festa aconteceu entre a tarde e a noite do último sábado (20), no Ginásio do Clube Aftae, no Centro da cidade, embalada pelo grupo de samba e pagode 'O Samba dos Mestres'. O encontro serviu também para os diretores conversarem sobre o plano do desfile para o Carnaval de 2025.

'Os Trabalhistas', que tem como 'slogan' a frase 'O juízo do samba', foi criado em abril de 2023, num projeto cultural liderado pelo advogado trabalhista José Carlos de Araújo, também um dos fundadores do bloco "Data vênia", transformado recentemente em escola de samba. Junto com outros foliões, entre advogados e sambistas de raiz, eles decidiram seguir caminho independente e se transformar em mais uma opção ao pessoal da Justiça em geral, junto com "representantes do povo, principalmente das comunidades", segundo o presidente José Carlos.

A agremiação foi fundada em 202 | Foto: Divulgação/Os Trabalhistas Estão Chegando

O primeiro samba-exaltação dos 'Trabalhistas', que tem as cores vermelha e branca, foi apresentado em maio do ano passado. Os integrantes do bloco fizeram o lançamento oficial da agremiação após o último Carnaval, em 17 de fevereiro de 2024, com apresentação dos segmentos na Praça Beth Orsini, ao lado do Edifício Towner 2000, no Centro da cidade.



Já festa na Aftae, no último fim de semana, contou com a presença de diretores e apresentações do intérprete oficial do Bloco, André Quintanilha, e do diretor da Bateria 'Pura Justa Causa', Marco Aurélio da Silva, o 'Mestre Tiziu. O evento também teve a presença do mestre sala Roberto Vinicius e da porta bandeira Sued Monteiro, além do Porta Estandarte Jorge do Chapéu e da rainha de bateria, Thati Sorriso. O presidente da Liga das Escolas de Samba de Niterói (Lesnit), Carlos Xororó, prestigiou a festa.

O presidente da Lesnit, Carlos Xororó, foi um dos presentes ao evento | Foto: Divulgação

Segundo José Carlos, os detalhes do plano de desfiles para o Carnaval de 2025, como o local de apresentação e programação, ainda serão definidos pela diretoria. "Nossa Agremiação é mais que um Bloco de Carnaval, é uma Entidade da Cultura Popular, daí o nosso interesse em promover Eventos Culturais, no decorrer do ano.", enfatizou. Em meados desse ano, os trabalhista deverão organizar uma festa junina, também na Afatae.





