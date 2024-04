Gusttavo Lima leva cavalo para palco de show e divide opiniões

A apresentação de Gusttavo Lima no festival “Buteco”, realizado no último sábado (20) no Mineirão, em Belo Horizonte, repercurtiu nas redes sociais. Durante a última edição do evento na capital mineira, o cantor sertanejo surpreendeu o público ao levar um cavalo para o palco.

O momento em que o artista conduz o animal viralizou nas redes e dividiu opiniões dos internautas. Enquanto alguns elogiaram a ideia de Gusttavo Lima, outros ressaltaram que o cavalo poderia estar estressado pelo barulho do ambiente e pela gritaria do público.

Nas redes sociais, a página do festival fez uma publicação em colaboração com o cantor, exibindo algumas fotos do momento. “Apresentação INÉDITA! Precisamos falar sobre a apresentação impecável do Oregon durante a abertura do show do Embaixador @GusttavoLima na despedida do gigante Buteco BH!”, disse a legenda.



Nos comentários, as reações começaram a aparecer. “Era realmente necessário levar o cavalo?”, questionou uma internauta. “Não achei legal o cavalo aí. Estava assustado e desconfortável.”, opinou outra. “Animal não é entretenimento!! Ele tava assustado, que lástima.”, comentou um terceiro seguidor.

Em contrapartida, contrariando as declarações negativas diante da atitude do cantor, outros internautas chamaram atenção para as boas condições físicas do animal. Eles opinaram que o cavalo aparentava ser bem tratado pelo haras do artista, que cria a raça Friesian.

“A galera de mi-mi-mi, mal sabem que o cavalo é mais bem tratado que 80% dos que estão aqui comentando.”, escreveu um fã do artista. “As mesmas pessoas que adoram um rodeio com cavalos e bois estão aqui reclamando e falando que o evento não é lugar pra cavalos, ai ai. Descansem.”, ressaltou outra internauta.

A assessoria do cantor ainda não se pronunciou sobre o caso.