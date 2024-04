Tamanho do caixão atrasa sepultamento de ambulante esfaqueada em Cabo Frio

Com três horas e meia de atraso foi enterrado, no Cemitério Santa Isabel, em Cabo Frio, o corpo da ambulante Ana Cristina Ferreira do Nascimento, de 29 anos. Ela foi esfaqueada numa barraca na Praia do Peru, no último dia 13. Foi socorrida e lutou pela vida até a última quinta-feira (18), quando faleceu.

Mas, não bastasse a dor da perda de uma jovem, que deixou dois filhos pequenos, com um ano e sete meses e outro de sete anos, familiares ainda precisaram enfrentar o descaso.

O caixão enviado para o sepultamento era maior que a gaveta do cemitério, fazendo com que o sepultamento, que estava marcado para as 9h30 só acontecesse às 13h.

Familiares e amigos reclamaram sobre a falha e afirmaram que é um descaso que não será esquecido.

A prefeitura de Cabo Frio informou, em nota, que não houve falha de comunicação entre a administração do cemitério e a funerária. Eles informaram ainda que a funerária sabe as dimensões corretas da gaveta e que enviou um caixão maior.

Veja a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Cabo Frio informa que não houve falha de comunicação entre a funerária e a administração do cemitério. A funerária responsável pelo enterro já está ciente do tamanho padrão das gavetas do Cemitério Santa Izabel e enviou um caixão de tamanho maior. Após o incidente, o erro foi corrigido e um caixão do tamanho adequado foi providenciado, permitindo assim que o enterro ocorresse às 13h".

Leia também:

➢ Bala perdida mata idosa no Jóquei, São Gonçalo

➢ PRF apreende quase 70 quilos de pasta base de cocaína no RJ