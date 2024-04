Buracos na saída dos ônibus no Terminal de Niterói preocupam passageiros

Buracos na saída do Terminal de Niterói - Foto: Layla Mussi

Na saída do Terminal de Niterói, os ônibus passam por buracos fazendo com que os passageiros sintam desconforto e corram perigo de queda, principalmente as pessoas que têm dificuldade de locomoção ou idosas.

Os passageiros que utilizam os serviços do Terminal Rodoviário João Goulart reclamam das condições da pista, que está com buracos na saída do local e oferece risco para os passageiros.

Os buracos se encontram em uma curva, o que aumenta o risco de acidentes pois facilita que o ônibus perca o controle ou de um solavanco inesperado fazendo os passageiros que estão em pé cair.



De acordo com Ana Beatriz Caldas, 43, afirma que “Tem bastante buraco e balança bastante o ônibus. Para ônibus cheio com pessoas em pé aquilo ali está horrível!”

Buracos atrapalham a locomoção dos passageiros | Foto: Layla Mussi

Os principais problemas decorrentes dos obstáculos na pista, é a dificuldade de locomoção dentro do veículo e o desconforto dos passageiros, mesmo para os que estão sentados.



Para as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção ou é idosa a situação se torna ainda mais complicada, segundo Robson Almeida, aposentado de 75 anos, “Eu já escorreguei, ali naquele lugar, por causa do buraco. Ele balança muito”

Para alguns grupos a situação é ainda mais complicada | Foto: Layla Mussi

Em nota, o Terminal Rodoviário João Goulart afirma que está fazendo obras em vários estágios. Ressaltam que a plataforma Rosa foi totalmente restaurada e a verde será entregue até o fim de abril com o previsto de receber o asfalto nesta quinta-feira (18/04), nesta plataforma. O Terminal pede desculpas aos passageiros pelos transtornos gerados.