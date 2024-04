Saúde amplia faixa etária para vacina da dengue em doses com vencimento próximo

As vacinas com validade até o dia 30 de abril poderão ser aplicadas em pessoas de 4 a 59 anos - Foto: Divulgação

As vacinas com validade até o dia 30 de abril poderão ser aplicadas em pessoas de 4 a 59 anos - Foto: Divulgação

A Câmara Técnica de Imunizações do Ministério da Saúde decidiu liberar a ampliação das faixas etárias para a vacina da dengue no Sistema Único de Saúde (SUS), no caso de vacinas com vencimento próximo.

As vacinas com validade até o dia 30 de abril poderão ser aplicadas em pessoas de 4 a 59 anos, a critério dos municípios que tiverem doses sobrando.

O ministério reforça que seja priorizada a faixa etária de 10 a 14 anos, público para os quais já estavam liberadas as doses desde o início de março. Porém, a baixa adesão fez com que as doses estocadas nos municípios se aproximassem da validade.



"Precisamos lembrar que essa estratégia é apenas para as vacinas que possuem prazo de validade em 30 de abril. Ou seja, as cidades que não tiverem mais doses desse lote permanecem com o público recomendado anteriormente, de 10 a 14 anos", afirmou Eder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI).

Segunda dose garantida

A segunda dose será garantida para o público que tomar a vacina nesta antecipação.

A pasta informou ainda que não é possível quantificar as doses disponíveis com esta data de validade, pois elas já foram distribuídas e as aplicações não são informadas imediatamente ao Ministério da Saúde. Os dados podem demorar dias ou até semanas para serem repassados para o sistema federal.

"De maneira excepcional, a ampliação da vacinação será permitida nas unidades de saúde durante a jornada de trabalho, preferencialmente para a população entre seis e 16 anos de idade. Esta estratégia poderá ser ampliada até o limite etário especificado na bula da vacina Qdenga", decidiu o Ministério para as vacinas com vencimento até 30 de abril.

O ministério ainda pediu que a comunicação nos estados e municípios sobre a vacinação e as estratégias para atrair o público para a imunização seja intensificada.

Munícipios que não receberam as vacinas

As cidades de São Gonçalo, Niterói, Maricá e Itaboraí não receberam a distribuição das vacinas contra dengue com data de vencimento próximo. Isso se deve ao fato de que essa distribuição foi feita apenas para regiões endêmicas, ou seja, que ainda possuem alto risco de transmissão da doença.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informou que o Ministério da Saúde distribuiu a vacina contra a dengue apenas para a população de regiões endêmicas. No Estado do Rio de Janeiro, 12 cidades (Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São João de Meriti e Seropédica) receberam o imunizante. Todas fazem parte da região Metropolitana I.

"As cidades que receberam o imunizante estão com alta transmissão nos últimos 10 anos, o que não é o caso de São Gonçalo, que mantém baixo e médio riscos de transmissão. As regiões de saúde nas quais as cidades que receberam as vacinas foram incluídas foram selecionadas e ordenadas de acordo com os seguintes critérios: predominância do sorotipo DENV-2 (dezembro/2023) e maior número de casos no monitoramento 2023/2024, além de ter mais de 100 mil habitantes".

O mesmo foi informado, também em nota, através da assessoria de imprensa das Prefeituras de Itaboraí e Maricá: "a cidade de Itaboraí não foi contemplada com a vacina contra a dengue, seguindo os critérios prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde".

"A Prefeitura de Maricá informa que a Secretaria de Saúde não recebeu as doses da vacina contra a dengue, assim como os demais municípios da Região Metropolitana II. Neste primeiro momento, apenas a capital do Estado e os municípios da Baixada Fluminense foram contemplados com a distribuição".