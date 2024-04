Flamengo vence São Paulo no Maraca e assume a liderança do Brasileirão

Na estreia em casa no Brasileirão, o Flamengo venceu o São Paulo, por 2 a 1, conquistando a segunda vitória seguida na competição nacional. O duelo entre cariocas e paulistas foi disputado na noite desta quarta-feira (17), no Maracanã. Luiz Araújo e De La Cruz marcaram os gols do Mengão, que assumiu a liderança do campeonato com seis pontos.

O jogo - Como o de costume quando joga em casa, o Flamengo começou a partida valorizando a posse de bola. Já o São Paulo adiantava a marcação para tentar recuperar a bola e sair nos contra-ataques. Aos 11’, Cebolinha pede substituição e cai no gramado. Luiz Araújo entrou em seu lugar.

O início de jogo era bem amarrado, com nenhuma chance clara de arremate para o gol. Aos 17’, Ayrton Lucas chutou de fora da área e a bola passou perto da trave. Dois minutos depois, o Mengão abriu o placar com um belo gol! Luiz Araújo recebeu passe de De La Cruz, se livrou da marcação e bateu colocado no canto, sem chance para o goleiro para fazer 1 a 0 e marcar seu quinto gol com a camisa do Fla.



O clube carioca chegou com perigo novamente aos 30’. Bruno Henrique fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área para Pedro cabecear por cima da meta. Dono das melhores chances, o Flamengo foi para o intervalo com a vantagem.



Com mais volume ofensivo, o Rubro-Negro voltou para a segunda etapa pressionando o time paulista. Aos sete minutos, Bruno Henrique recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu forte para defesa de Rafael.

No minuto seguinte, o Fla ampliou a vantagem. Ayrton Lucas tentou entrar na área, a bola sobrou para Pedro, que fez o corte no marcador e chutou colocado no canto. O goleiro deu rebote e De La Cruz só completou para as redes, marcando seu segundo gol pelo clube: 2 a 0.

Mesmo com uma boa vantagem, o Flamengo não renunciou ao ataque e seguiu criando oportunidades. Aos 21’, Luiz Araújo cobrou escanteio na área e Fabrício Bruno subiu livre para cabecear. Rafael salvou o Tricolor Paulista mandando para escanteio.



Aos 33’, o São Paulo diminuiu com Ferreira, que apareceu na área para cabecear e descontar para o time paulista: 2 a 1. Na reta final, a equipe do Morumbi se mandou para o ataque buscando o empate, mas o Fla soube controlar as ações.



Já nos acréscimos, Igor Jesus fez bela jogada e serviu Erick Pulgar, que bateu forte para outra boa defesa de Rafael. O Flamengo conquistou a segunda vitória e assumiu a liderança do Brasileirão com seis pontos.



Agenda da semana



O Flamengo volta a campo no próximo domingo (21) para enfrentar o Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão.