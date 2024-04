Russo mata filho recém-nascido ao testar 'fotossíntese humana'

Maxim e Oxana deixaram bebê morrer de fome após tentarem alimentá-lo com luz do sol - Foto: Reprodução/redes sociais

Maxim e Oxana deixaram bebê morrer de fome após tentarem alimentá-lo com luz do sol - Foto: Reprodução/redes sociais

Um influenciador e blogueiro russo se declarou culpado, no último domingo (14), por matar seu filho recém-nascido de fome, após tentar alimentá-lo apenas com a luz do sol, em Soch, na Rússia. Maxim Lyutyi, de 44 anos, quis usar o filho como teste de uma dieta sem alimentos ou água, como uma "fotossíntese humana".

Com menos de um mês de vida e apenas um quilo e meio, o bebê, chamado Kosmos, morreu devido a uma “pneumonia e desnutrição”. Quando Lyutyi e sua parceira, Oxana Mironova, 34, levaram o recém-nascido ao hospital, cientes de que não haviam alimentado o menino adequadamente, já era tarde demais. Após confessar o crime diante do tribunal, o pai agora pode pegar até oito anos de prisão e multa por “causar intencionalmente lesões corporais graves”. Oxana já recebeu uma pena em liberdade condicional de dois anos de “trabalho correcional”.

A mãe de Oxana, Galina, disse que acredita que o genro seja líder de uma seita. "Ele (Maxim) queria fazer experiências com a criança, alimentá-la puramente com o sol e depois anunciar aos outros que é assim que se deve se alimentar", disse a mãe de Oxana, que o acusa de comandar um grupo radical, de acordo com reportagem do "Zvezda News".

"Eu era contra minha filha estar nesta seita. Eu percebi tudo e disse a ela que Maxim era louco, mas ela não me ouviu. Oxana vivia ali como uma cobaia. Cada vez ela ficava mais fria comigo. Ela era sua escrava", completou a russa.

Ainda segundo Galina, Maxim proibia a esposa de amamentar o filho. "Ele a proibiu de alimentar a criança. Oxana me contou que alimentou o bebê às escondidas, mas não tinha dinheiro suficiente, porque ele não lhe dava. Mandei dinheiro da minha pensão para a alimentação de Oxana. Ela secretamente comprou comida para bebê", afirmou a mãe.

Conceito de 'fotossíntese humana'

A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, define fotossíntese como "um processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência" e explica que "a luz do sol, por sua vez também é absorvida pela folha, através da clorofila, substância que dá a coloração verde das folhas. Então a clorofila e a energia solar transformam os outros ingredientes em glicose. Essa substância é conduzida ao longo dos canais existentes na planta para todas as partes do vegetal. Ela utiliza parte desse alimento para viver e crescer; a outra parte fica armazenada na raiz, caule e sementes, sob a forma de amido".

No entanto, não há evidências científicas que demonstrem que esse processo pode ser realizado em humanos.

A crença que sugere que seres humanos podem sobreviver sem alimentos sólidos ou líquidos, obtendo toda a energia necessária apenas do ar que respiram e da luz solar que absorvem é chamada de 'respiratorianismo'.