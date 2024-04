Influenciador morre afogado ao gravar vídeo em represa de SP

O influenciador Diego Kauã Oliveira dos Santos morreu afogado, na última terça-feira (16), em Americana, São Paulo. Na momento do afogamento ele gravava conteúdo para o seu canal na internet.

De acordo com o boletim de ocorrência, Carlos Henrique Vieira, um amigo de Diego que dividia o canal no YouTube com o influencer, disse que os dois entraram na represa do Salto Grande para fazer uma gravação, mas Diego acabou se afogando. O amigo também afirmou que tentou salvá-lo, mas não conseguiu.

Leia mais

➢Exames indicam que idoso levado a banco estava morto há pelo menos duas horas

➢ Igreja Matriz de SG cadastra voluntários para confecção do Tapete de Corpus Christi

“Ele disse que estava com medo de morrer e que Satanás estava na sua mente (…) pulou na represa e, em seguida, começou a se debater”, disse Carlos.



O amigo nadou até a margem da represa e pediu socorro ao Corpo de Bombeiros. “Diego começou a se debater, me puxando para o fundo. Tive de soltá-lo para me salvar e, então, nadar até a margem da Represa, onde pedi socorro.”

Após buscas na represa, Diego foi encontrado já sem vida. “Os bombeiros realizaram técnicas de mergulho para encontrar a vítima, e após aproximadamente 30 minutos o corpo foi encontrado”, relatou o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar e a Polícia Civil também atenderam a ocorrência. O corpo do jovem foi levado ao IML de Americana. Ele tinha 275 mil seguidores na plataforma Kwai, além de 236 mil em seu canal no YouTube.