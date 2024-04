Polícia Civil e Santuário Cristo Redentor realizam treinamento conjunto em preparação para eventos internacionais

Além do treinamento, a ação era parte do VI Curso de Formação de Explosivistas do Esquadrão Antibomba - Foto: Divulgação

A Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Secretaria de Estado da Polícia Civil, em parceria com o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, realizou um exercício simulado, em preparação para eventos internacionais que ocorrerão no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (15/04). O objetivo era simular o atendimento de uma ocorrência com explosivos de grande complexidade no ponto turístico, com a participação de diversas equipes e especialistas da Core.

Além do treinamento, a ação era parte do VI Curso de Formação de Explosivistas do Esquadrão Antibomba, que coordenou o trabalho. Participaram os alunos que estão concluindo o curso, bem como agentes do Serviço Aeropolicial (Saer), da Seção de Apoio Policial (SAP), da Seção de Operações com Cães (SOC) e da Seção de Operações Táticas Especiais (Sote).

Diversos equipamentos antibomba foram utilizados, incluindo robôs, trajes de proteção, braços robóticos, raio-x portátil, cargas explosivas especiais e bloqueadores de frequência. Além disso, equipes com material de atendimento pré-hospitalar (APH), aeronaves, drones, fuzis de precisão e cães farejadores de explosivos estiveram presentes.

No Curso de Formação de Explosivistas, os alunos são apresentados a pontos turísticos, locais de grande aglomeração de pessoas e pontos estratégicos do Rio de Janeiro, com o objetivo de adquirirem conhecimento e experiência para possíveis ocorrências, preparando os formandos para atuarem em qualquer ambiente. Já houve treinamentos no Parque Bondinho Pão de Açúcar e nas usinas nucleares de Angra dos Reis, entre outros locais do estado.