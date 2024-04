Receita Federal apreende cerca de 3,7 kg de cocaína com passageiro no Aeroporto do Galeão/RJ

A Receita Federal apreendeu no início da tarde de hoje (15) aproximadamente 3,7 kg de cocaína com um passageiro no Aeroporto do Galeão/RJ. O brasileiro, de 32 anos, retornava de viagem após ser inadmitido em Portugal.

A equipe da Alfândega da Receita Federal realizou a inspeção na bagagem por meio do aparelho de raio-x, sendo verificado a existência de conteúdo suspeito em seu interior.

O passageiro foi identificado para efetuar a abertura da mala e os agentes encontraram a substância escondida em uma caixa de papelão que dizia conter 3 litros de vinho tinto. O narcoteste preliminar acusou a presença do entorpecente.

O passageiro foi preso e junto com a droga encaminhado para a Polícia Federal para a realização dos trâmites judiciários de sua competência. A droga está avaliada em R$ 200 mil.

A atuação da RFB na repressão ao tráfico de drogas tem o objetivo primordial de proteger a sociedade no que diz respeito à saúde pública.