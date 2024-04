Último dia de inscrição para simpósio internacional na Uerj que discutirá inovação, inteligência artificial, entre outros temas

Termina nesta sexta-feira (12/04) o prazo de inscrições para o Simpósio de Cooperação Internacional, Inovação e de Propriedade Intelectual da Uerj (UERJ SUMMIT 2024), que acontece no campus Maracanã, entre 8h e 17h30, na próxima quarta-feira (17/04). O encontro vai reunir cientistas de sete países para discutir o que há de mais novo em temas como inteligência artificial, digitalização e inovação no ciclo atual de gestão e desenvolvimento tecnológico nas universidades, no governo, na iniciativa privada e na sociedade em geral.

A inscrição é gratuita e pode ser feita no site https://www.uerjsummit.com.br/, por onde o público poderá também acompanhar as palestras.

O UERJ SUMMIT 2024 tem patrocínio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e é realizado pela Uerj por meio do Instituto de Matemática e Engenharia (IME), do Laboratório de Tecnologia Social e Inovação (Latesi) e do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte (PPCEE). Durante o evento, haverá o lançamento das seguintes obras: Essential Readings, do Comitê Olímpico Internacional; eBook “Ciência de Dados e Identidade Profissional”, do professor doutor da Uerj Lamartine DaCosta; e eBook de Propriedade Intelectual no Esporte - Comparação Brasil e Europa, da professora doutora Bianca Gama Pena, coordenadora geral do simpósio.

Segundo Bianca Gama Pena, o foco das abordagens é trazer para o evento os agentes do governo, empresas, universidades e a sociedade civil para a apresentação das multiformas de cooperação para a geração de inovação.

“A abordagem central se baseia na discussão da estratégia de cooperação usada por cada entidade para desenvolver suas inovações de forma colaborativa, os meios de proteção utilizados, os desafios e oportunidades. O grande desafio no atual cenário composto por inúmeras incertezas e volatilidade é a colaboração entre entidades de forma que cada uma possa contribuir com suas respectivas expertises, recursos e oportunidades. Para isso, o ambiente acadêmico é fértil e o grande interlocutor dos agentes desse ecossistema para fomento da inovação é a universidade”, explica Bianca, pós-doutora pelo INPI, mestre e doutora pela Uerj e professora do IME e do PPCEE, além de coordenadora do Latesi e também empreendedora.

Programação

Os palestrantes do dia foram agrupados em quatro temáticas: Inovação e Inteligência Artificial; Sustentabilidade e Cooperação Internacional; Propriedade Intelectual, Ciências de Dados e Identidade Profissional; e Parcerias de Governo, Empresa e Universidades.

8h30 - Abertura com Tony Jamous (Oyster Reino Unido)

9h - Fomento de Parcerias Estratégicas com:

Tânia Mara Francisco (diretora de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Educação Superior Ministério da Educação)

Ruth Jurberg (coordenadora geral do Programa Cidade Integrada da Secretaria de Estado da Casa Civil)

Yago Andrade (da Secretaria de Educação de Estado do Rio)

Coronel Alexandre Santana (da Escola de Comando e Estado Maior do Exército ECEME)

Almirante Paulo Martino Zuccaro (Almirante de Esquadra da Marinha do Brasil)

Major Jomar Junior (Chefe da Divisão de Educação Física Militar da Aeronáutica)

10h30 às 11h30 – Sustentabilidade com:

Jens Nielsen (do World Climate Foundation da Dinamarca) e Anna Luisa Beserra (do Sustainable Development & Water for All Brasil)

11h30 às 12h30 - Cooperação Internacional e Estudos Olímpicos com:

Representante do Comitê Olímpico Internacional da Suíça

Bianca Gama (pós-doc em Propriedade Intelectual pela Academia do INPI)

Lamartine DaCosta (do eMuseu do Esporte/Celfafiscs)

Nelson Todt (da PUC/RS Brasil)

Mediador Ricardo Brandão (PPCEE)

13h30 às 15h - Inteligência Artificial e Inovações

Alexey Potapov (SingularityNET da Rússia)

Vita Potapova (SingularityNET da Rússia)

Robert Jansen (WITSA, presidente da Assespro RJ do Brasil/EUA)

Yat Siu (Co-founder & Executive Chairman Animoca Brands Hong)

15h às 16h - Apresentação da DIRCINT, Diretorias de Centro e Pró-Reitorias da Uerj

Renato Veloso (Centro de Ciências Sociais CCS da Uerj)

Nádia Lima (diretora do Centro de Tecnologia e Ciências da Uerj)

Ana Maria de Almeida Santiago (Uerj - PR3)

Roberto Dória (diretor do Centro de Educação e Humanidades da Uerj)

Antonio Soares da Silva (Uerj - PR1)

Daniel Pinha Silva (Uerj - PR4)

Mário Fritsch (diretor do Centro Biomédico CBIO da Uerj)

Elizabeth Fernandes de Macedo (Uerj - PR2)

Alexandra Maria Monteiro Grisolia (Uerj - PR5)

16h às 17h30 - Propriedade Intelectual e Startup

Miryam Lazarte (Global Startups, do Canadá)

Bianca Gama

WIPO - Organização Mundial da Propriedade Intelectual

Patricia Caloiero (INPI Brasil)

Patricia Ferreira (Instituto Federal do Rio de Janeiro)