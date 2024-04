Filha de Arlindo Cruz é alvo de gordofobia após publicar fotos de biquíni

Flora Cruz afirmou para os seguidores que as fotos de biquíni irão continuar, pois ninguém segura uma mulher segura - Foto: Reprodução

Flora Cruz afirmou para os seguidores que as fotos de biquíni irão continuar, pois ninguém segura uma mulher segura - Foto: Reprodução

A influenciadora digital, Flora Cruz, denunciou nas redes sociais ataques gordofóbicos que sofreu após publicar fotos de biquíni, enquanto aproveitava momentos de lazer na piscina do condomínio onde reside, na Zona Oeste do Rio.

Em resposta as ofensas, a filha de Arlindo Cruz, fez um desabafo nas redes sociais revelando as frases preconceituosas a que foi alvo. “...Ser uma mulher gorda em uma sociedade adoecida que prioriza padrões de beleza inatingíveis, é mesmo um desafio mais do que diário…” comentou a jovem.

Flora Cruz afirmou para os seguidores que as fotos de biquíni irão continuar, pois ninguém segura uma mulher segura. A filha de Arlindo Cruz recebeu apoio dos internautas. "Tu é linda demais para esquentar a cabeça com esse tipo de comentário" comentou uma seguidora.