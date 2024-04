Governo do RJ abre nova fase da duplicação da ponte Ivan Mundim, em Macaé

A obra de duplicação da Ponte Engenheiro Ivan Mundim, em Macaé, no Norte Fluminense, entrou em uma nova fase dos serviços executados pelo Governo do Rio, por meio da Secretaria das Cidades. Novas vigas de sustentação estão prontas para serem instaladas e, até o fim da semana, 16 peças das 40 previstas serão instaladas ao longo de toda a estrutura.

O projeto, realizado em parceria com a Prefeitura de Macaé, consiste em uma estrutura com nove metros de largura e 280 de comprimento e vai ligar o Centro à Barra de Macaé. Até o fim dos trabalhos serão investidos mais de R$ 40 milhões.

O objetivo é desafogar o trânsito no município, criando uma via auxiliar para a entrada de veículos pela Rodovia Amaral Peixoto, além de abrir outras duas possibilidades para a saída, uma pela Rua Governador Roberto Silveira e outra pela Avenida Presidente Feliciano Sodré.

"Essa obra representa o compromisso do Governo do Estado e da Secretaria das Cidades com a vida das pessoas e com o desenvolvimento dos municípios, em especial os do interior do RJ. Em breve, a população vai estar livre desse trânsito pesado e contar com mais bem-estar" avalia o secretário das Cidades, Douglas Ruas.

Vigas de sustentação - Ponte Engenheiro Ivan Mundim, em Macaé | Foto: Divulgação

Além disso, o projeto contempla também terraplanagem, pavimentação, drenagem, contenção de encostas, recuperação do asfalto, sinalização e recuperação ambiental.