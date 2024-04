Hospital na Região dos Lagos ganha Centro de Trauma e novo CTI

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, inaugura nesta segunda (8/04), o Centro de Trauma e CTI do Hospital Estadual Roberto Chabo. A inauguração acontece a partir das 11h30 e contará com a presença do governador Cláudio Castro e da secretária de estado de Saúde, Claudia Mello.

O Centro de Trauma tem quatro leitos de estabilização, com infraestrutura para atender pacientes com traumas de média e alta complexidades. Já o CTI passa q contar com 16 no total, com camas hospitalares eletrônicas e equipamentos de suporte à vida de última geração.

A nova estrutura tem capacidade para atender vitimas com traumas de média e alta complexidades de forma adequada e com padrões de excelência, evitando que os pacientes precisem ser transferidos para a Região Metropolitana ou Capital. O Hospital é administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado.