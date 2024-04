Dengue Tipo 3 é registrada no RJ depois de 17 anos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro trouxe à tona uma informação preocupante nesta sexta-feira (5): a confirmação de dois casos de dengue tipo 3, um sorotipo que não era registrado no estado desde 2007. Os infectados são uma mulher de 39 anos, residente de Paraty, e uma criança de apenas um ano, de Maricá, ambos diagnosticados no final de fevereiro.

Um levantamento realizado pela secretaria estima que cerca de 4,8 milhões de cariocas estão vulneráveis a este tipo específico do vírus da dengue, o que acende um alerta para um possível aumento de casos. Os sintomas apresentados são similares aos dos outros tipos da doença, incluindo febre alta, dores no corpo, náuseas, entre outros.

Com a confirmação destes casos e o retorno do sorotipo 3 após tantos anos, uma parcela significativa da população se encontra mais suscetível ao vírus. A Secretaria de Estado de Saúde anuncia que continuará monitorando a situação de perto, preparada para definir ações específicas para combater a disseminação da doença. A dengue tipo 3 é uma variável mais grave e pode trazer riscos de vida a quem contrair doença.

Preocupação - Estes novos casos podem representar um desafio para o sistema de saúde do estado, uma vez que muitos cariocas provavelmente não possuem imunidade contra este sorotipo. Claudia Mello, a secretária de Estado de Saúde, destacou a importância de manter os esforços para controle da doença, especialmente na prevenção e no combate aos criadouros do mosquito transmissor.

