Funcionamento de restaurante popular de Niterói é interrompido devido a falta de água

Nesta sexta-feira (5), devido a falta do abastecimento de água na cidade de Niterói, o Restaurante Cidadão Jorge Amado, localizado no centro da cidade, na Avenida Visconde do Rio Branco, não pôde abrir as portas para receber as centenas de pessoas que passam pelo local diariamente.

O Restaurante Cidadão Jorge Amado funciona de segunda a sexta-feira, de 6h às 9h, para o café da manhã e, de 10h às 15h, para o almoço. No local, é possível ter uma alimentação balanceada pelo valor de R$ 2 no almoço e o desjejum por R$0,50.

Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária de Niterói informou que, devido a falta do abastecimento de água na cidade, o Restaurante Cidadão Jorge Amado não funcionou nesta sexta-feira (5). A previsão é que, com a normalização do abastecimento de água, o equipamento retorne o funcionamento na próxima segunda-feira (8).



Sobre o Restaurante Popular

Localizado na região central de Niterói, o Restaurante Cidadão Jorge Amado fornece cerca de 2 mil refeições diariamente a um público variado.

Desde 2017, após ser fechado pelo Governo do Estado, o equipamento passou a ser administrado pela Prefeitura de Niterói que faz um investimento anual da ordem de R$ 3 milhões. De lá para cá, todos os meses são mais de 35 mil pratos servidos que alimentam, diariamente, milhares de pessoas.