Em Processo de modernização, Instituto Canhotinha de Ouro, de Niterói, ganha logomarca

A cerimônia de lançamento da nova logomarca do Instituto Canhotinha de Ouro, amanhã (6), no Complexo Esportivo do Barreto, na Zona Norte de Niterói, é um marco do plano de modernização que a entidade sem fins lucrativos, idealizada pelo tri-campeão de futebol, Gerson Nunes, está colocando em prática, como forma também de dar mais amplitude ao trabalho no projeto, iniciado e desenvolvido há 25 anos em Niterói.

As atividades do Projeto, que engloba inclusão social a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, através de atividades esportivas e educacionais em diferentes núcleos, atendem atualmente a cerca de 1,2 mil jovens. Toda a estrutura para o trabalho é mantida graças a parcerios, como a Prefeitura de Niterói, e empresas das áreas médica, odontológica, de gastronômia, e de transporte, cultura e educação.

A solenidade de lançamento da nova logomarca do Instituto Canhotinha de Ouro começa às 9h30 e terá presença de personalidades, como o próprio ex-jogador Gerson, que também é o presidente de honra da entidade, e do vice-prefeito Paulo Bagueira, além da secretária de governo da Prefeitura de Niterói, Rúbia Secundino.

