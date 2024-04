Morre a jornalista e escritora Márcia Denser, aos 74 anos

A escritora e jornalista Márcia Denser morreu nesta sexta-feira (5), aos 74 anos, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo perfil da romancista nas redes sociais e da Editora Kotter, responsável por uma de suas publicações, o livro “DesEstórias”.

Contista, romancista e jornalista, ela publicou o primeiro livro, "Tango fantasma", aos 23 anos.

Márcia estudou em colégio de freiras e se formou no ano de 1974, em comunicação e artes na Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo.



Escritora e jornalista Márcia Denser morre em São Paulo | Foto: Reprodução/redes sociais

Ela começou a carreira na extinta revista Nova, na qual assinou uma coluna sobre literatura e foi responsável por organizar uma antologia de contos eróticos. Passou também por outros veículos de imprensa, como Folha de São Paulo, Interview e Vogue.

Nos anos 90, ministrou oficinas literárias na Biblioteca Mário de Andrade, no Centro da capital paulista. Anos depois, publicou "Ponte das Estrelas", seu primeiro trabalho infanto-juvenil.

Denser atuou também como curadora de literatura no Centro Cultural São Paulo e foi colunista do site Congresso em Foco, no qual escreveu sobre cultura e política.

Seus contos foram traduzidos para o alemão, holandês e inglês.