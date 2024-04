Itaboraí realiza entrega das chaves de mais 600 apartamentos nesta segunda-feira (08)

Chegou a tão aguardada hora da última fase para o sonho da casa própria para mais 600 famílias itaboraienses. A cerimônia de entrega das chaves de mais unidades do Loteamento Viver Melhor Itaboraí, no Bairro Esperança, do programa Minha Casa Minha Vida acontecerá nesta segunda-feira (08/04), no local do empreendimento, com início às 9h. A entrega será realizada pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais.

A cerimônia de entrega das chaves de mais unidades do Loteamento Viver Melhor Itaboraí, no Bairro Esperança, do programa Minha Casa Minha Vida acontecerá nesta segunda-feira | Foto: Divulgação

"Mais uma entrega do governo do prefeito Marcelo Delaroli e a realização do sonho da casa própria para centenas de pessoas. É um novo capítulo na história dessas 600 famílias e para a nossa cidade”, destacou o secretário municipal de Habitação e Serviços Sociais, Marcelo Figueiredo.

Leia também:

Suspeito da morte de diarista é preso em Maricá

Niterói Presente prende homem por furtar bicicletas

Serão entregues 600 unidades habitacionais, dos lotes 1 e 2, da quadra 1. O beneficiário que participou de todas as etapas, sendo inscrição, sorteio, vistoria e assinatura dos contratos, deve comparecer ao local munido de RG, CPF e o comprovante da unidade contemplada.

O empreendimento Viver Melhor Itaboraí conta com 3 mil apartamentos divididos. Possui área comum, salão de reuniões, quadra poliesportiva, área com brinquedo e estacionamento. O condomínio também conta com unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Cada imóvel tem sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço.

Essas unidades habitacionais foram construídas por meio de parceria entre os governos federal e municipal. Os imóveis vão atender famílias de baixa renda, que recebem até R$1,8 mil e que já realizaram cadastro na Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais.

Serviço

Entrega das chaves de 600 unidades do Minha Casa Minha Vida

Data: 8 de abril de 2024 (segunda-feira)

Horário: a partir de 9h

Local: Loteamento Viver Melhor Itaboraí

Endereço: Avenida Flávio Vasconcelos, Bairro Esperança