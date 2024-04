Gata é esganada por mulher na Zona Oeste do Rio

Uma gata foi resgatada após ser esganada por uma mulher, em Realengo, na Zona Oste do Rio, na última quarta-feira (3). O animal está com as patas machucadas e sem as unhas. Além disso, a gata também tem machucados na boca e há relatos de que foi mantida dentro de uma sacola.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a mulher, identificada como Jéssica, pegando a gata pelo pescoço e a esganando no chão.

Logo depois, a agressora aparece sacudindo o animal no ar, mesmo com pessoas pedindo para ela parar.



Segundo testemunhas, Jéssica disse que a felina tinha mordido a filha e que, por isso, “tinha que estar presa”.

A mulher fugiu levando a gata e ameaçando matá-la. Mas o vídeo dos maus-tratos foi postado nas redes sociais e viralizou. Com a comoção gerada na internet, Jéssica acabou devolvendo o animal para os funcionários do hortifrúti no início da noite, depois de um protesto na porta da casa dela.

Durante o resgate, testemunhas disseram que Jéssica confessou que a gata estava dentro de uma sacola retornável de mercado. O animal foi resgatado com muitos machucados.

O caso foi denunciado pela Secretaria de Defesa dos Animais do Rio e pelo presidente da Comissão de Defesa dos Animais, o vereador Luiz Ramos Filho.

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente foi acionada e está investigando o caso. Maus-tratos aos animais é crime, com pena de até 5 anos de prisão.

A gata foi levada para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente para passar por exames. Lá, constataram que ela estava sem as unhas. Questionado, o marido de Jéssica disse que as unhas saíram durante uma briga. A polícia apura essa versão.