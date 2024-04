Operação 'Páscoa Detro-RJ' fiscaliza mais de 70 veículos

Fiscais do Detro-RJ realizaram, na última semana, véspera do feriado, a 'Operação Páscoa'. Com o objetivo de fiscalizar os coletivos intermunicipais e impedir a circulação de carros que fazem transporte ilegal de passageiros no estado, a operação verificou mais de 70 veículos - nove foram autuados e três recolhidos.



As principais irregularidades encontradas nos ônibus foram: bancos em mau estado; sinal sonoro ou luminoso de solicitação de parada deficiente ou inexistente; descumprimento das normas de acessibilidade; falta de selo ou certificado de autorização de tráfego; selo ou certificado de autorização de tráfego vencido ou rasurado; e pneus lisos.



As operações aconteceram na Rodoviária do Rio, no Terminal Rodoviário Roberto Silveira, de Niterói, no Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu e no Terminal Rodoviário Roberto Silveira, em Campo dos Goytacazes.



A população pode contribuir com o processo de fiscalização registrando informações sobre irregularidades através da Ouvidoria do Detro pelo número de telefone (21) 3883-4141 ou pelo portal OuvERJ, no link https://www.rj.gov.br/ouverj/.

